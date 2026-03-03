FC Inter 1908
Inter, assalto Arsenal a Esposito: chiamata di Berta ad Ausilio. Riposta secca del club nerazzurro

Inter, assalto Arsenal a Esposito: chiamata di Berta ad Ausilio. Riposta secca del club nerazzurro - immagine 1
Il centravanti sta scalando le gerarchie e sta anche attirando le attenzioni di molte big europee. Contatto Arsenal per l'attaccante
L'Inter ha creduto fortemente in Pio Esposito e ora ne sta raccogliendo i frutti. Il centravanti sta scalando le gerarchie, sta mantenendo quanto di buono aveva fatto vedere in Serie B e ora sta anche attirando le attenzioni di molte big europee.

"Certe intuizioni assomigliano a lampi. Meglio, sono colpi di fulmine che squarciano la razionalità. Questo innamoramento scatta il 20 gennaio, quando Cristian Chivu chiede al discepolo più vicino e fedele di alzarsi dalla panchina per provare a destabilizzare la squadra più forte del momento, cioè l’Arsenal. Pio Esposito esegue il compito con la consueta verve. Riempie l’area di rigore, sfida a duello i difensori avversari, gira palloni verso la porta. E così affascina e insieme spaventa Arteta, allenatore molto sensibile al talento dei giovani, che immediatamente chiede a Gabriel Magalhaes di entrare per contrastare l’ultimo arrivato. L’Inter non riesce a pareggiare, anzi incassa l’1-3 da Gyokeres che preclude ogni velleità di rimonta. Ma Pio resta negli occhi e nei pensieri dei vincitori, ispirando prima la tentazione e poi il tentativo: perché non portare another italian a Londra Nord dopo la fortunata operazione Calafiori con il Bologna?", racconta La Gazzetta dello Sport.

CONTATTI

"Arteta ne parla subito ad Andrea Berta, direttore sportivo bresciano da poco sbarcato in Inghilterra dall’Atletico Madrid, mentre i forum di tifosi dell’Arsenal accendono il dibattito sull’attaccante della nazionale italiana. E Berta, che già aveva pregustato il colpo, contatta in fretta il collega Ausilio per saperne di più. Quanto costa Esposito? Ma soprattutto, Esposito è in vendita? L’Inter risponde senza nemmeno pensarci, accorpando la risposta in una sintesi inappellabile: Pio è il nostro futuro, ha ancora quattro anni di contratto e non è sul mercato, per nessuna cifra. Ma grazie dell’interessamento, eh".

"Nessuna chance di trattativa. In effetti oggi, nonostante le lusinghe della Premier League, suonerebbe molto strana un’Inter senza Esposito, che sta guadagnando spazio e continuità con l’obiettivo di meritarsi anche la vetrina mondiale con la maglia azzurra. Da qualche settimana, complice l’infortunio di Lautaro, è diventato un titolare aggiunto, tanto più che il compagno di reparto Thuram sta soffrendo la concorrenza. E adesso che si è fermato per un lieve guaio muscolare anche Bonny, tocca a lui assumersi la responsabilità di trascinare l’Inter: stasera a Como in Coppa Italia, domenica nel derby. In una settimana forse decisiva per gli sviluppi della stagione, il più piccolo della compagnia è la risorsa rinnovabile e insostituibile utile a garantire il benessere collettivo".

