"Non saranno tre, come Mou comanda, ma due posson bastare. Affiancare la Coppa Italia allo scudetto è ormai la doppia missione nerazzurra, ma anche il modo consolatorio con cui l’Inter vive questo strano tratto di stagione. Domani la squadra di Chivu si specchia sul Lago di Como con un preciso sentimento collettivo: vincere entrambi i tornei domestici toglierebbe tutti dall’imbarazzo. Sarebbe il migliore smacchiatore in commercio perché eliminerebbe ogni patina di delusione europea e l’alone che, nonostante tutto, ha lasciato il Bodo Glimt. Per riuscirci, l’allenatore romeno torna ad affidarsi al suo centravantone bambino, per cui tutto è completamente nuovo: Pio sta iniziando solo adesso ad abbellire il curriculum e guarda ogni cosa con l’occhio innocente dei vent’anni. Nel mondo incantato delle prime volte, che sia scudetto, Coppa Italia (o entrambe) per lui non fa alcuna differenza. Certo, pure Esposito avrebbe gradito una prima Champions, ma quello è un altro discorso: anche l’entusiasta 20enne conosce il senso del limite, è sempre stato consapevole della difficoltà di arrivare in fondo come l’anno prima. Eppure, sognava di incrociare da vicino gli attaccanti più forti di questa era. In fondo, sono i colleghi-rivali con cui si sfiderà nelle prossime stagioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.