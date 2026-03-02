Assente Lautaro e anche Bonny, infortunatosi nei minuti finali col Genoa, Chivu si affida ai due attaccanti rimasti per le prossime delicate gare
Inter, Chivu punta su Esposito per centrare la doppietta. Coppia obbligata per Como e Milan
"Non saranno tre, come Mou comanda, ma due posson bastare. Affiancare la Coppa Italia allo scudetto è ormai la doppia missione nerazzurra, ma anche il modo consolatorio con cui l’Inter vive questo strano tratto di stagione. Domani la squadra di Chivu si specchia sul Lago di Como con un preciso sentimento collettivo: vincere entrambi i tornei domestici toglierebbe tutti dall’imbarazzo. Sarebbe il migliore smacchiatore in commercio perché eliminerebbe ogni patina di delusione europea e l’alone che, nonostante tutto, ha lasciato il Bodo Glimt. Per riuscirci, l’allenatore romeno torna ad affidarsi al suo centravantone bambino, per cui tutto è completamente nuovo: Pio sta iniziando solo adesso ad abbellire il curriculum e guarda ogni cosa con l’occhio innocente dei vent’anni. Nel mondo incantato delle prime volte, che sia scudetto, Coppa Italia (o entrambe) per lui non fa alcuna differenza. Certo, pure Esposito avrebbe gradito una prima Champions, ma quello è un altro discorso: anche l’entusiasta 20enne conosce il senso del limite, è sempre stato consapevole della difficoltà di arrivare in fondo come l’anno prima. Eppure, sognava di incrociare da vicino gli attaccanti più forti di questa era. In fondo, sono i colleghi-rivali con cui si sfiderà nelle prossime stagioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"I target di stagione erano, quindi, ben chiari ad Appiano già prima di rimanere di ghiaccio al Polo Nord: anche se uscire con i norvegesi ha lasciato delle ferite, ora è arrivato il momento di raccogliere tutto ciò che è considerato veramente alla portata della squadra. Domenica sarà derby di campionato, che l’Inter non vince da due anni, ma prima Chivu può concentrarsi sull’andata delle semifinali di Coppa Italia contro Fabregas, vecchio oggetto del desiderio dei dirigenti mai davvero rimpianto. Quella di domani sarà una sfida che è anche un inno alla gioventù: Esposito incrocia, infatti, la squadra che coltiva con più pazienza e migliori risultati i talenti freschi come lui. Il quasi coetaneo Ange-Yoan Bonny, invece, non ci sarà a causa del polpaccio: ad affiancare Pio tornerà Marcus Thuram, coppia eletta dai nerazzurri da quando Lautaro è rimasto piantato in Norvegia".
"L’azzurro e il francese giocheranno assieme pure contro il Milan domenica prossima, alla vigilia del 118esimo compleanno dell’Inter. Quei due sono obbligati a mescolarsi anche se vivono momenti assai diversi. Lo status di Pio dentro al club cresce, infatti, di giornata in giornata, anzi è diventato proprio lui, il più giovane, l’attaccante principe a cui aggrapparsi nelle difficoltà. Al contrario, il figlio di Lilian è in fase di misteriosa bassa marea: vive il momento più complicato della sua avventura nerazzurra iniziata nell’estate del 2023", aggiunge Gazzetta.
