Footmercato – Un club francese seriamente interessato ad Asllani: “L’Inter è…”

Asllani non è stato convocato per i due match del Torino contro la Roma: futuro in Ligue 1? Un club francese ci prova

Matteo Pifferi Redattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 18:16)

Ormai non è un mistero: il futuro di Kristjan Asllani sarà lontano dal Torino. Il centrocampista albanese non gioca da Torino-Cagliari del 27 dicembre: dopodiché sono arrivate tre panchine di fila prima addirittura di non essere convocato per il match contro la Roma di Coppa Italia e neanche per la partita di campionato contro i giallorossi.

Dalla Francia arrivano novità su un club di Ligue 1 che potrebbe tentare l'affondo proprio per l'ex centrocampista dell'Empoli, attualmente al Torino ma in prestito con diritto di riscatto dall'Inter. Su Asllani è piombato il Paris FC, come riporta Footmercato: "Il Paris FC sta monitorando attentamente la situazione del giocatore, che dovrebbe tornare presto all'Inter, dove ha un contratto fino a giugno 2028.

Secondo le nostre fonti, anche la dirigenza dell'Inter è favorevole a un trasferimento a titolo definitivo quest'inverno per rilanciare la carriera del centrocampista, classe 2002. Sebbene un affare a titolo definitivo rimanga l'opzione preferita, potrebbe essere preso in considerazione anche un prestito con diritto di riscatto per facilitare l'operazione", si legge sul portale transalpino.

Sempre Footmercato, però, spiega come il Paris FC non sia l'unica squadra interessata ad Asllani, perché Genoa, Bologna e Cagliari stanno monitorando la situazione così come club tedeschi e turchi. "Resta da vedere se il Paris FC sarà in grado di affermarsi come una destinazione credibile per offrire al nazionale albanese il minutaggio e la fiducia necessari per rilanciare questa stagione, in un progetto in cui l'urgente necessità di evitare la retrocessione per il club potrebbe diventare un fattore determinante", chiosa il portale francese.