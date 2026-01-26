Al momento, però, la probabilità che Asllani lasci il Torino negli ultimi giorni di mercato è alta. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un'ipotesi di un trasferimento in Ligue 1 con il Paris FC interessato all'ex Empoli.

Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha riportato l'interesse di un club di Serie A: "Abbiamo parlato dell'interesse del Genoa per Casseres jr del Tolosa ma la distanza tra club è molto ampia, quasi impossibile da colmare nonostante il Genoa abbia offerto più di 7-8 mln di euro, una cifra molto importante.