Il futuro di Asllani potrebbe essere in Serie A: lo conferma Matteo Moretto che svela l'interesse di un club italiano
Matteo Pifferi Redattore 

Il futuro di Asllani potrebbe essere in Serie A. Il centrocampista del Torino è ormai fuori dal progetto granata dopo l'arrivo del DS Petrachi anche se qualcosa potrebbe cambiare in caso di esonero di Baroni.

Al momento, però, la probabilità che Asllani lasci il Torino negli ultimi giorni di mercato è alta. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un'ipotesi di un trasferimento in Ligue 1 con il Paris FC interessato all'ex Empoli.

Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha riportato l'interesse di un club di Serie A: "Abbiamo parlato dell'interesse del Genoa per Casseres jr del Tolosa ma la distanza tra club è molto ampia, quasi impossibile da colmare nonostante il Genoa abbia offerto più di 7-8 mln di euro, una cifra molto importante.

E il Genoa, nelle ultime ore, è tornato a chiedere informazioni su Asllani, ci sono difficoltà sullo stipendio ma potrebbe essere un'idea degli ultimi giorni"

