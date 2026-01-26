Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha spiegato e riportato gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda Perisic

"Su Perisic oggi bisogna soltanto aspettare, passa tutto dalla partita di mercoledì, è uno snodo cruciale. In realtà, da quanto mi hanno raccontato, non significa che se il PSV esce dalla Champions allora Perisic giovedì mattina parte e fa le visite mediche.

C'è comunque del lavoro da fare col PSV, un lavoro che coinvolge l'Inter e il giocatore. Al momento il PSV non ha voglia, anche in caso di eliminazione dalla Champions, di far partire Perisic. O l'Inter e il giocatore riusciranno a convincere il PSV oppure è difficile, non ci sono clausole o non c'è il via libera"