C'era anche Kristjan Asllani in tribuna ieri sera ad assistere ad Inter-Torino nel giorno in cui è stata uffializzata la sua cessione al club granata. "Promesso sposo era da giorni, ma da ieri Kristjan Asllani è ufficialmente un calciatore del Toro. Dopo le trattative, le voci, le conferme, vedere le foto, i video e leggere i comunicati fa tutto un altro effetto. La società granata aspettava solo l’ultimo via libera dall’Inter prima di pubblicare gli annunci per dare il benvenuto ad Asllani. Ieri è stato il momento giusto, a sette giorni dalla serata di Coppa Italia quando il presidente Urbano Cairo aveva promesso ai tifosi l’acquisto anche di un centrocampista", si legge su La Gazzetta dello Sport.