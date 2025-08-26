C'era anche Kristjan Asllani in tribuna ieri sera ad assistere ad Inter-Torino nel giorno in cui è stata uffializzata la sua cessione al club granata. "Promesso sposo era da giorni, ma da ieri Kristjan Asllani è ufficialmente un calciatore del Toro. Dopo le trattative, le voci, le conferme, vedere le foto, i video e leggere i comunicati fa tutto un altro effetto. La società granata aspettava solo l’ultimo via libera dall’Inter prima di pubblicare gli annunci per dare il benvenuto ad Asllani. Ieri è stato il momento giusto, a sette giorni dalla serata di Coppa Italia quando il presidente Urbano Cairo aveva promesso ai tifosi l’acquisto anche di un centrocampista", si legge su La Gazzetta dello Sport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Ieri in tribuna anche Asllani. Pronto un quadriennale in caso di riscatto. I dettagli
calciomercato
Ieri in tribuna anche Asllani. Pronto un quadriennale in caso di riscatto. I dettagli
Ufficializzato nel giorno della gara tra Inter e Torino il passaggio dell'albanese al club granata
"L’operazione è stata strutturata su un prestito oneroso pagato un milione e un diritto di riscatto a dodici milioni. Nel caso in cui il Toro deciderà di acquistarlo, ai nerazzurri spetterà, un domani, una percentuale sulla futura rivendita. In caso di riscatto, all’inizio della prossima stagione l’albanese firmerà un quadriennale", conclude la rosea tornando sulle condizioni che hanno portato il giocatore albanese al Torino.
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA