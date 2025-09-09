Il futuro dipende da... Diouf — E allora il futuro di Frattesi potrebbe dipendere da Diouf. Detta così sembra un po’ esagerato, ma l’affermazione non è per niente campata per aria. Per adesso abbiamo ben pochi indizi su quello che sarà il ruolo esatto del centrocampista francese, nelle idee di Chivu c’è la volontà di farlo crescere come mediano per sfruttare la sua fisicità. Ma forse questo è un processo che richiede tempo, nel frattempo Diouf dovrà inserirsi e costruirsi come mediano, ruolo che ha già svolto in passato. Sarà necessario capire nel breve quante garanzia sarà in grado di offrire l’ex Lens e se nel breve termine sarà in grado di reggere da solo il centrocampo dell’Inter, scalzando gente come Calhanoglu. Più rapide saranno le risposte di Diouf, più Frattesi avrà possibilità di giocare dietro la punta.

I retroscena su Newcastle e Conte — […] Insomma, tutto cambia per non cambiare e alla fine Frattesi potrebbe trovarsi esattamente nella stessa condizione della passata stagione, a prescindere da quelle che erano state le promesse di Chivu, che però si aspettava un mercato diverso. E allora chissà se Frattesi avrà fatto bene o male a considerare solo superficialmente quell’offerta del Newcastle. Gli inglesi si erano presentati con una proposta di prestito, un segnale che il calciatore ha colto come poco “serio”, come se dall’Inghilterra non fossero poi così tanto interessati a lui. Frattesi poteva servire agli inglesi in un momento di emergenza, ma il Newcastle non ha fatto niente per farlo sentire importante.

Qualche mese fa invece, quando ancora sulla panchina dell’Inter sedeva Simone Inzaghi, si era aperta una pista concreta ed era quella che avrebbe portato il centrocampista romano a Napoli, da Antonio Conte. In piedi c’era un possibile scambio: Raspadori a Milano e Frattesi a Napoli, ma poi Inzaghi è andato via e la questione non è mai più stata affrontata. Adesso l’allenatore di Frattesi si Chiama Cristian Chivu, il quale aveva promesso tante cose belle al centrocampista, ma nel frattempo il mercato è stato diverso da quello annunciato e adesso tutto potrebbe tornare nuovamente in discussione”, si legge.