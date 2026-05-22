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In UK – Aston Villa e Newcastle si fanno avanti per Jones, ma l’Inter rimane la meta prefetita

In UK – Aston Villa e Newcastle si fanno avanti per Jones, ma l’Inter rimane la meta prefetita - immagine 1
Il centrocampista inglese, in scadenza con il Liverpool nel 2027, preferirebbe affrontare un'esperienza all'estero
Fabio Alampi Redattore 

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Non c'è solo l'Inter su Curtis Jones: secondo quanto riferisce TeamTalk, sul centrocampista del Liverpool sono pronte a farsi avanti anche Aston Villa e Newcastle.

In UK – Aston Villa e Newcastle si fanno avanti per Jones, ma l’Inter rimane la meta prefetita- immagine 2
Getty Images

Il giocatore, in scadenza con i Reds a giugno 2027, al momento non pare intenzionato a rinnovare il suo contratto, e preferirebbe affrontare una nuova esperienza lontano dall'Inghilterra: un assist per il club di viale della Liberazione, che nelle prossime settimane potrebbe approfondire la questione.

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