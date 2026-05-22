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fcinter1908 calciomercato mercato inter In UK – Aston Villa e Newcastle si fanno avanti per Jones, ma l’Inter rimane la meta prefetita
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In UK – Aston Villa e Newcastle si fanno avanti per Jones, ma l’Inter rimane la meta prefetita
Il centrocampista inglese, in scadenza con il Liverpool nel 2027, preferirebbe affrontare un'esperienza all'estero
Non c'è solo l'Inter su Curtis Jones: secondo quanto riferisce TeamTalk, sul centrocampista del Liverpool sono pronte a farsi avanti anche Aston Villa e Newcastle.
Il giocatore, in scadenza con i Reds a giugno 2027, al momento non pare intenzionato a rinnovare il suo contratto, e preferirebbe affrontare una nuova esperienza lontano dall'Inghilterra: un assist per il club di viale della Liberazione, che nelle prossime settimane potrebbe approfondire la questione.
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