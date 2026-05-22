La Gazzetta dello Sport apre all'ipotesi che Bastoni possa diventare un obiettivo del Real Madrid di Mourinho

Matteo Pifferi Redattore 22 maggio - 19:13

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"E se alla fine la spuntasse la Casa Blanca? Alessandro Bastoni e la Spagna non sono mai stati vicinissimi, ma nemmeno lontani". Apre così, con questa domanda, l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla possibilità che comunque Alessandro Bastoni lasci l'Inter per approdare in Spagna, non più al Barcellona ma al Real Madrid.

I catalani, infatti, sembrano aver mollato la presa, dopo mesi di corteggiamento non andato a buon fine. L'interesse del Barça per Bastoni è storia nota ma la richiesta di almeno 70 mln di euro sembra aver spiazzato Flick e la dirigenza blaugrana, che ora è dirottata su altri obiettivi. 70 mln la richiesta dell'Inter. "Una cifra più alla portata del nuovo Real Madrid di José Mourinho. Ormai manca solo l’annuncio ufficiale. Ale qualche giorno fa ha piazzato un “mi piace” su Instagram relativo alla notizia del ritorno dello Special One al Bernabeu. Un indizio a favore del centrale interista è dato dalla parola chiave che aprirà il mercato madridista relativo alla retroguardia: “revolución”. Rivoluzione.

In difesa dovrebbero salutare Alaba, Carvajal e Rudiger – tutti in scadenza -, quindi l’esigenza di costruire un’altra difesa di spessore resta fondamentale. A oggi, togliendo i giocatori in scadenza, i centrali a disposizione sono Dean Huijsen, Raul Asencio ed Eder Militao, alle prese con un paio di annate tribolate e condizionate da brutti infortuni. L’ultimo, la rottura del tendine del bicipite femorale sinistro, gli ha fatto saltare il Mondiale col Brasile. Ha giocato solo 21 partite. Comunque tre in più di due stagioni fa, quando subì la rottura parziale del crociato a metà novembre. Insomma, c’è da rivoluzionare. Bastoni potrebbe rappresentare più di un’idea. Le vie del mercato sono sempre infinite", la chiosa de La Gazzetta dello Sport.