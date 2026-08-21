A malincuore il Liverpool si è dovuto arrendere. Ha vinto la volontà di Curtis Jones, l'ultimo 'scouse' nella squadra di Iraola, di trasferirsi all'Inter. Nonostante le resistenze iniziali, la forte volontà del centrocampista e la prospettiva di tenere in squadra un giocatore scontento, ha fatto desistere il Liverpool che ha anche abbassato le sue richieste iniziali. Cristian Chivu adesso ha il centrocampista che tanto ha voluto.

"Il testimone è stato tramandato di generazione in generazione ad Anfield nel corso degli anni. Da Steve McManaman e Robbie Fowler a Jamie Carragher e Steven Gerrard. Jon Flanagan ha ricoperto brevemente il ruolo prima che Trent Alexander-Arnold e Curtis Jones, provenienti dall'accademia del Liverpool di Kirkby, facessero il loro ingresso in prima squadra. In ogni stagione dell'era della Premier League c'è stato almeno un giocatore di Liverpool a rappresentare il club al massimo livello. Eppure, quel legame tra lo spogliatoio e la Kop, così caro a molti tifosi, rischia di spezzarsi. Il trasferimento di Jones all'Inter per 30 milioni di sterline, concordato mercoledì, lascia il nuovo allenatore Andoni Iraola senza un giocatore affermato nato a Liverpool nella sua prima squadra", si legge su The Athletic.

"Nel corso della preparazione pre-campionato è diventato sempre più chiaro che separarsi fosse la soluzione migliore per tutti. Jones era stato attratto dall'interesse dell'Inter. A 25 anni, voleva essere considerato uno dei pilastri del centrocampo e sapeva che ciò non sarebbe accaduto se fosse rimasto nella squadra in cui era cresciuto. L'Inter gli ha offerto sia il prestigio che i vantaggi economici che desiderava, proprio nel momento in cui si appresta a iniziare quelli che dovrebbero essere gli anni migliori della sua carriera. Con Jones a meno di 12 mesi dalla scadenza del contratto e senza alcuna prospettiva di rinnovo, il Liverpool si è trovato di fronte alla scelta tra autorizzare la sua cessione quest'estate o tenere un giocatore scontento per poi perderlo a parametro zero l'anno prossimo".

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"L'accordo da 30 milioni di sterline, che include una clausola del 10% sulla futura rivendita, sembra un affare per l'Inter, considerando alcune delle cifre pagate per i centrocampisti inglesi in questa sessione di mercato. Tuttavia, senza club di Premier League interessati a Jones che potessero far lievitare il prezzo, il Liverpool non si trovava in una posizione di forza nelle trattative. Inizialmente l'Inter era disposta a pagare meno di 20 milioni di sterline".

(The Athletic)