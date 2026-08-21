Per qualche settimana sembrava che l’Inter fosse rimasta ferma. Dopo la beffa Palestra e l’inidoneità di Khalaili, il mercato nerazzurro aveva cominciato a far storcere il naso a una parte dei tifosi.

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Secondo il Corriere dello Sport, però, dietro quell’attesa non c’era indecisione. Al contrario, in viale della Liberazione avrebbero scelto di non forzare i tempi, aspettando che le trattative si mettessero nelle condizioni giuste.

L’Inter ha aspettato e ha risparmiato

«La verità è che in viale Liberazione hanno sempre avuto le idee chiare e l’attendismo era in realtà una strategia per ottenere le condizioni migliori».

È successo con Djed Spence e con Curtis Jones. Due operazioni portate avanti senza farsi prendere dalla fretta, fino ad arrivare a cifre e formule ritenute più convenienti.

Quello che dall’esterno poteva sembrare immobilismo, insomma, sarebbe stato un modo per non strapagare i giocatori.

Anche Romero era stato apparecchiato

Il retroscena più interessante riguarda però Cristian Romero.

«E sarebbe accaduto pure con Romero se Pavard avesse lasciato il posto libero».

Tradotto: l’Inter aveva lavorato anche sull’argentino, ma per affondare serviva prima liberare spazio in difesa. E il mancato addio di Pavard ha finito per bloccare tutto.

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Il bilancio finale

Il Corriere dello Sport sottolinea poi il dato complessivo dell’operazione nerazzurra:

«Il risultato è che con una sessantina di milioni, bonus esclusi, il club nerazzurro si è portato a casa tre giocatori dalla Premier. E anche questa è come un’impresa».

La linea dell’Inter, quindi, è stata abbastanza chiara: niente corse, niente rilanci fuori controllo, ma trattative lunghe e portate avanti fino al momento in cui le condizioni diventavano più favorevoli.

Con Spence e Jones ha funzionato. Con Romero sarebbe potuta andare allo stesso modo, se si fosse liberata la casella giusta.