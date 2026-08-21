VIDEO / Mari: "Le offerte sono benvenute, si ricevono e si rifiutano. Non esiste cifra per Lautaro"

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube,, direttore di TeleLombardia, ha parlato così delle voci che accostano al Barcellona in queste ore: "La situazione Lautaro è molto interessante. A Barcellona dicono che avrebbe raggiunto un accordo con Deco: hanno provato a prendere Alvarez ricevendo una risposta negativa dall'Atletico. A Milano però dicono che non è arrivata nessuna proposta, a Barcellona dicono che prima volevano l'accordo con lui: qualcuno dice una balla.

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Io credo che sia il Barcellona a dirla: Lautaro ha sempre dimostrato di essere molto responsabile, non è uno che fa un accordo alle spalle dell'Inter per poi obbligare il club a venderlo. Ma supponendo anche che abbia l'accordo, vanno fatte due considerazioni. L'Inter è di Oaktree, un fondo, a cui non importa di meno che Lautaro sia il simbolo: se vede un'opportunità di cessione, dà l'ok indipendentemente da quello che pensano Marotta e Ausilio.

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Ma a Oaktree non sono stupidi: se anche venisse venduto Lautaro per 130-140 milioni, a pochi giorni dalla fine del mercato l'Inter non riuscirebbe a trovare un altro centravanti e perderebbe il suo simbolo. Non ha nessun senso accettare un'offerta per un 29enne, nel pieno delle sue potenzialità: potrebbe aver senso tra un anno, non adesso. Penso sia una bufala o un'aspirazione del Barcellona e nulla più".