Mancano ancora poco più di dieci giorni alla chiusura del mercato e in casa Inter c'è ancora da chiarire il futuro di Luis Henrique. La Roma continua il pressing ma, al momento, la trattativa non è ancora in dirittura d'arrivo.

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Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione, lanciando però una frecciata a chi dava l'affare Luis Henrique alla Roma già per fatto:

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"Vi chiedo una cortesia: Luis Henrique lo vorrei archiviare, io mi fermerei qui fin quando non ci saranno novità su Luis Henrique alla Roma. Dovreste chiedere a chi, per esempio un tale Luca, sempre dal satellite ha dato la notizia di chiusura fatta per 28 mln e poi il giorno dopo non ci ha più ragguagliato. Un modo di fare che io non condivido molto perché se sbaglio devo metterci la faccia e devo dire che ho sbagliato, adesso siamo in attesa di collegarci, dicono sempre, ma se erano collegati a 27-28 mln, come è possibile fare dieci passi indietro?

La gentilezza che vi chiedo è di fare un passo indietro, ne riparlerò nel momento in cui questa cosa dovesse riaprirsi e la Roma dovesse essere davvero interessata. Io so sempre che è un discorso in prestito con diritto di riscatto, almeno, nelle intenzioni della Roma di 10 giorni fa. Se qualcuno dice una cosa, il giorno dopo la conferma e 8 giorni dopo ti dice che la proposta è ancora da accettare, chiedete a lui perché è un modo di rendere più incasinate alcune cose che già comportano un po' di problemi"