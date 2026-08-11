Getty Images È più incerto che mai il futuro di Curtis Jones. Il centrocampista è un obiettivo primario per l'Inter, ma la richiesta del Liverpool di 40 milioni viene ritenuta eccessiva dal club nerazzurro che al momento non ha intenzione di soddisfare la richiesta dei Reds. È la classica trattativa che potrebbe decidersi negli ultimi giorni di mercato. The Athletic descrive così la situazione del giocatore. "Un'ombra di incertezza aleggia su Curtis Jones, che rimane un obiettivo dell'Inter ed è stato escluso dalla rosa nel fine settimana a causa di un lieve infortunio all'anca. L'Inter non è disposta a soddisfare la richiesta del Liverpool di 40 milioni di euro per Jones, e il suo attuale club ora attende la prossima mossa della squadra italiana". (The Athletic)