Secondo quanto riporta The Athletic, il centrocampista inglese rimane l'obiettivo primario dell'Inter
GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Inter, perché Spence è l'uomo giusto. Con Dumfries un paio di differenze sostanziali
Mercato Inter
The Athletic - Spence all’Inter, affare caldo: la vera cifra! Una fonte interna ha svelato che…
Mercato Inter
Sky - Spence non costa più 45: ecco il nuovo prezzo, l'Inter c'è. Diaby e Nico Gonzalez...
Ultima ora
Young: "Perché Conte non dura più di 2 anni. Cosa disse Gasperini. All'Inter lo spogliatoio..."
Ultima ora
Vieri: "Nesta-Inter, ecco come andò. Mi chiamò Mao Moratti e lanciai il telefono..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti