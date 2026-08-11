Secondo quanto riporta The Athletic, il centrocampista inglese rimane l'obiettivo primario dell'Inter

Gianni Pampinella
Guarro e Pace Ep 12

GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

Jones

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