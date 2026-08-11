Intervenuto nel podcast High Performance, Ashley Young è tornato sulla sua esperienza all'Inter
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YOUNG
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"Facevamo tanta corsa e sapevi già che il martedì o il giovedì che la domenica avresti fatto una specie di corsa folle, che poteva portarti praticamente ovunque. Per me è pazzesco, ma penso che sia proprio questo ad avermi dato la longevità necessaria per arrivare fino ai 40 anni. Il carico di lavoro era davvero enorme, dal punto di vista delle capacità cardiovascolari, ti portava a livelli incredibili. In Italia molte squadre giocavano a uomo, il che ti richiede un grande dispendio di energie fisiche: devi rimanere con lo stesso avversario per tutta la partita".
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