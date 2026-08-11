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VIDEO FCIN1908 / De Siervo: "Conte ct? C'è quest'ipotesi che sarà discussa presto"

Intervenuto nel podcast High Performance,è tornato sulla sua esperienza all'Inter. L'ex giocatore si è concentrato in particolare sui metodi di Antonio Conte, ma è stato anche grazie ai duri allenamenti del tecnico se l'inglese è riuscito a giocare fino a 40 anni. "Quando sono andato all'Inter, per quanto possa sembrare assurdo, tutti avevano qualcosa da raccontare riguardo le strane e meravigliose sessioni di allenamento di Conte".

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"Facevamo tanta corsa e sapevi già che il martedì o il giovedì che la domenica avresti fatto una specie di corsa folle, che poteva portarti praticamente ovunque. Per me è pazzesco, ma penso che sia proprio questo ad avermi dato la longevità necessaria per arrivare fino ai 40 anni. Il carico di lavoro era davvero enorme, dal punto di vista delle capacità cardiovascolari, ti portava a livelli incredibili. In Italia molte squadre giocavano a uomo, il che ti richiede un grande dispendio di energie fisiche: devi rimanere con lo stesso avversario per tutta la partita".

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