Inter, Taremi domani in Grecia per firmare con l’Olympiakos: le cifre finali

Lo riporta Fabrizio Romano, che spiega come il centravanti iraniano stia per salutare i nerazzurri dopo una sola stagione
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Arriva l'ennesima conferma: Mehdi Taremi lascia l'Inter. Lo riporta Fabrizio Romano, che spiega come il centravanti iraniano stia per salutare i nerazzurri dopo una sola stagione per andare all'Olympiakos.

L'attaccante atterrerà infatti nella giornata di domani in Grecia per firmare il suo contratto con il nuovo club. Nelle casse dell'Inter entreranno 2,5 milioni di euro.

 

