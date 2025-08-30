Arriva l'ennesima conferma: Mehdi Taremi lascia l'Inter. Lo riporta Fabrizio Romano, che spiega come il centravanti iraniano stia per salutare i nerazzurri dopo una sola stagione per andare all'Olympiakos.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Taremi domani in Grecia per firmare con l’Olympiakos: le cifre finali
calciomercato
Inter, Taremi domani in Grecia per firmare con l’Olympiakos: le cifre finali
Lo riporta Fabrizio Romano, che spiega come il centravanti iraniano stia per salutare i nerazzurri dopo una sola stagione
L'attaccante atterrerà infatti nella giornata di domani in Grecia per firmare il suo contratto con il nuovo club. Nelle casse dell'Inter entreranno 2,5 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA