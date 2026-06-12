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fcinter1908 calciomercato mercato inter Avellino, incontro con la dirigenza dell’Inter: chiesto un giovane talento?

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Avellino, incontro con la dirigenza dell’Inter: chiesto un giovane talento?

Avellino, incontro con la dirigenza dell’Inter: chiesto un giovane talento? - immagine 1
Mario Aiello, direttore sportivo del club irpino, ha avuto modo di parlare con i vertici nerazzurri: i temi della discussione
Fabio Alampi Redattore 

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Viaggio nel nord Italia per Mario Aiello, direttore sportivo dell'Avellino: il dirigente irpino ha avuto modo di parlare con le dirigenze di alcune società di Serie A, incluse Juventus e Inter. Secondo quanto riporta Irpinia TV, nel'incontro con i vertici nerazzurri c'è stata la possibilità di parlare di alcuni giovani interisti: tra questi è emerso il nome di Luka Topalovic, centrocampista sloveno classe 2006 che potrebbe lasciare Milano in prestito.

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