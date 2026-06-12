"La richiesta che fa l'Atalanta è di circa 55 mln di euro, l'Inter è arrivata ad offrire 45 e magari può aggiungere anche dei bonus, quindi siamo molto lontani al momento. Ma siamo ancora alle prime fasi della trattativa e il fatto che ci sia distanza non esclude che la trattativa possa essere portata a conclusione". Così su Skysport Luca Marchetti è tornato a parlare di Marco Palestra e dell'interesse del club nerazzurro per il calciatore che arriva da un anno in prestito al Cagliari ma è di proprietà dell'Atalanta.