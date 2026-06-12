"La richiesta che fa l'Atalanta è di circa 55 mln di euro, l'Inter è arrivata ad offrire 45 e magari può aggiungere anche dei bonus, quindi siamo molto lontani al momento. Ma siamo ancora alle prime fasi della trattativa e il fatto che ci sia distanza non esclude che la trattativa possa essere portata a conclusione". Così su Skysport Luca Marchetti è tornato a parlare di Marco Palestra e dell'interesse del club nerazzurro per il calciatore che arriva da un anno in prestito al Cagliari ma è di proprietà dell'Atalanta.
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Sky – Palestra: tra Inter e Atalanta ultimo incontro tre settimane fa. Distanza non marginale ma…
Resta ancora sul tavolo dei dirigenti nerazzurri il nome dell'esterno che per il club bergamasco vale sui 55 mln: c'è ancora distanza con l'offerta arrivata da Milano
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«Significa che è necessario lavorare. L'ultimo incontro tra i due club risale a tre settimane fa. Da un lato si è espressa la volontà del club milanese di volerlo acquistare, dall'altro lato la volontà di cedere il calciatore da parte dell'Atalanta. Ci sono condizioni a cui il club bergamasco non deroga. Il giocatore ha deciso che l'Inter è uno step giusto per continuare la sua crescita, ma ci sono anche club esteri interessati. Vedremo se le buone intenzioni possono essere tradotti in fatti perché la distanza per ora non è marginale», ha concluso il giornalista sullo stesso giocatore.
(Fonte: SS24)
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