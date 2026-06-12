In casa Juventus la grande notizia di giornata ha riguardato l'arrivo di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale. L'ingresso dell'ex dirigente del Sassuolo nell'organigramma societario, tuttavia, non cambierà le strategie di mercato del club bianconero.

Secondo Sport Mediaset, le priorità della Juventus rimangono quattro: tra queste c'è Davide Frattesi, centrocampista in uscita dall'Inter e autentico pallino di Luciano Spalletti, che ha avuto modo di apprezzarlo ai tempi della Nazionale. Una pista che rimane apertissima, ma allo stesso tempo complicata, considerando il forte pressing del Nottingham Forest sul giocatore.