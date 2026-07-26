Il difensore argentino piace ai nerazzurri, come ha confermato proprio Piero Ausilio a margine di un evento

Redazione1908
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Piero Ausilio ha confermato il forte interesse da parte dell'Inter nei confronti del difensore centrale dell'Argentina, Cuti Romero. La dirigenza nerazzurra sta lavorando all'operazione con la consapevolezza che ci vorrà tempo per perfezionare tutti i dettagli. "Sicuramente c'è un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club, vediamo", ha spiegato Ausilio. Bruno Longhi ha commentato l'interesse nerazzurro per il difensore con un avvertimento: CONTINUA A LEGGERE.

Longhi Inter

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