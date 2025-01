L'Inter ha messo nel mirino il difensore del Valladolid ma non può tesserarlo. Potrebbe inserirsi il Monza per portarlo in Italia

"Giusto per far capire che i brianzoli non sono fermi, vanno segnalate le riflessioni su un altro profilo. Si tratta di Juma Bah, difensore della Sierra Leone del 2006 che gioca nel Valladolid in prestito dall’Aik Freetong. Riflessioni perché il Monza sta valutando l’opportunità di acquistare un giovane che in Liga si sta facendo vedere come difensore centrale destro, dotato di grande fisicità (un metro e 95). Su di lui si era mossa anche l’Inter che però non ha uno slot libero per il posto da extracomunitario. Cosa che invece ha il Monza. L’operazione viaggia intorno ai 6 milioni di euro, ovvero il valore della clausola", scrive La Gazzetta dello Sport.