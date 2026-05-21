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calciomercato
Barcellona, risposta provocatoria all’Inter: per Araujo servono 50 milioni, discorso già chiuso
Non sarà Ronald Araujo il prossimo difensore dell'Inter. Il centrale uruguayano del Barcellona era stato accostato nelle ultime settimane ai nerazzurri, in vista di un rinnovamento e di un rafforzamento del pacchetto arretrato per la prossima stagione, ma dalla Spagna hanno chiuso in maniera netta questa ipotesi.
Il motivo risiede nella richiesta del Barcellona: secondo Marca, i catalani hanno comunicato alla dirigenza interista che il prezzo di Araujo si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra troppo elevata per le casse del club di viale della Liberazione, che ha immediatamente fatto marcia indietro e virato su altri profili. Senza contare che il giocatore, fresco di rinnovo fino al 2031, ha manifestato fermamente la sua volontà di non muoversi.
Una riposta per certi versi provocatoria, alla luce del muro tirato su dall'Inter intorno ad Alessandro Bastoni, oggetto del desiderio del Barcellona, per il quale i nerazzurri non si sono minimamente smossi dalla loro posizione iniziale, ponendo una valutazione ritenuta eccessiva dai vertici blaugrana.
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