Dumfries ne avrà fino a marzo: ai nerazzurri servirebbe qualcuno per sostituirlo ma la strategia fa pensare ad un acquisto a fine stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 dicembre - 10:00

«Gennaio? Non escludo nulla ma la rosa risponde pienamente alle esigenze del tecnico. Valuteremo con Ausilio e Baccin il da farsi ma questo è mercato di riparazione e noi non dobbiamo riparare niente. Poi latitano le occasioni che possano permettere di migliorare la qualità dei giocatori attuali». Ieri il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, prima della semifinale persa contro il Bologna ha parlato del mercato nerazzurro e ha lasciato intendere che senza una vera e propria occasione il mercato di gennaio non porterà rinforzi.

Alle stelle — Dumfries è infortunato, rientrerà solo a marzo, ma - scrive il Corriere dello Sport - l'idea è quella di non prendere un sostituto dell'olandese ora ma a giugno puntando per il momento sulle soluzioni interne. Il grande obiettivo è Palestra, ma la sua quotazione è salita alle stelle tanto che si parla di 40 mln che l'Atalanta avrebbe fatto come prezzo per il cartellino del giovane che sta giocando in prestito al Cagliari. "Per l’Inter si tratterebbe di un acquisto fuori dai parametri di Oaktree. Servirebbe una deroga - da non escludere -, o strappare condizioni migliori", si legge sul giornale sportivo.

L'alternativa — Norton-Cuffy non scalda moltissimo. Un'altra soluzione a cui si sta pensando è Belghali, il giocatore del Verona ha 24 anni "e un prezzo decisamente più competitivo rispetto a Palestra, può essere considerato un’alternativa, soprattutto se confermerà le prestazioni e il rendimento della prima parte della stagione", si legge su CdS. Piace anche alla Juve. Il calciatore gialloblù sarà impegnato in Coppa D'Africa "e questo conferma la linea di gennaio dell'Inter".

(Fonte: Corriere dello Sport)