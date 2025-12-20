CdS – Se parte de Vrij l’Inter non andrà su un centrale. L’olandese…

Ieri sera ha giocato e ha anche segnato uno dei pochi rigori centrati dall'Inter nella semifinale contro il Bologna: il difensore nerazzurro però ha bisogno di spazio in vista del Mondiale

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 09:02)

Stephan de Vrij, come vi abbiamo raccontato, potrebbe andare via a gennaio. Ha bisogno di più spazio in vista del Mondiale con l'Olanda e per questo non è da escludere che se dovesse ricevere segnali interessanti da altri club, potrebbe decidere di lasciare la società nerazzurra nella prossima sessione di mercato.

L'Inter e Chivu, spiega il Corriere dello Sport, preferirebbero tenerlo, ma un calciatore scontento è sempre un problema. Chiaro che in caso di partenza di De Vrij, servirebbe un innesto dietro a rinforzare la difesa, magari non un centrale ma un braccetto sinistro perché si possa avere l'alternativa a Bastoni, per non alternare Carlos Augusto sia in fascia che in difesa.

(Fonte: CdS)