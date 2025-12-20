FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter CdS – Se parte de Vrij l’Inter non andrà su un centrale. L’olandese…

calciomercato

CdS – Se parte de Vrij l’Inter non andrà su un centrale. L’olandese…

CdS – Se parte de Vrij l’Inter non andrà su un centrale. L’olandese… - immagine 1
Ieri sera ha giocato e ha anche segnato uno dei pochi rigori centrati dall'Inter nella semifinale contro il Bologna: il difensore nerazzurro però ha bisogno di spazio in vista del Mondiale
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Stephan de Vrij, come vi abbiamo raccontato, potrebbe andare via a gennaio. Ha bisogno di più spazio in vista del Mondiale con l'Olanda e per questo non è da escludere che se dovesse ricevere segnali interessanti da altri club, potrebbe decidere di lasciare la società nerazzurra nella prossima sessione di mercato.

CdS – Se parte de Vrij l’Inter non andrà su un centrale. L’olandese…- immagine 2
Getty Images

L'Inter e Chivu, spiega il Corriere dello Sport, preferirebbero tenerlo, ma un calciatore scontento è sempre un problema. Chiaro che in caso di partenza di De Vrij, servirebbe un innesto dietro a rinforzare la difesa, magari non un centrale ma un braccetto sinistro perché si possa avere l'alternativa a Bastoni, per non alternare Carlos Augusto sia in fascia che in difesa.

(Fonte: CdS)

Leggi anche
Mercato, Sportitalia svela: “Ai dirigenti dell’Inter per gennaio sono stati proposti...
Brilla Seba Esposito, 3 gol e 2 assist: l’Inter lo ha ceduto a queste condizioni al Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA