Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha raccontato alcuni retroscena su Nicolò Barella e l'Arabia Saudita

Matteo Pifferi Redattore 14 settembre - 10:08

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha raccontato alcuni retroscena su Nicolò Barella e l'Arabia Saudita:

"Ad inizio estate abbiamo ricevuto tante domande su Barella e sull'Al Hilal, il suo legame molto buono con Inzaghi lo conosciamo tutti, che ad Inzaghi piaccia Barella non è un mistero, piace a tutti un giocatore come Barella ma non è mai stata una possibilità davvero concreta per una ragione: Barella non ha mai manifestato apertura o volontà di lasciare l'Inter e di cambiare ambiente, club e paese in tutti questi anni"

"Ci sono stati anche possibilità di Premier League per Barella negli ultimi 2-3 anni ma il giocatore non ha mai dato aperture, dall'Arabia avrebbero più che raddoppiato il suo stipendio attuale ma non è mai stato un discorso avanzato o concreto. Inzaghi apprezza e adora il centrocampista ma non ha mai avuto l'idea di creare un problema all'Inter o di poter rappresentare un ostacolo per l'Inter o per il giocatore stesso".

"L'apprezzamento c'è stato ma non è mai stata un'opportunità concreta. I deal makers, cioè chi decide all'interno della Saudi Pro League, hanno sempre avuto in mente il nome di Barella anche prima che arrivasse Inzaghi ma quest'estate non è mai stata una possibilità presa in esame da Barella"