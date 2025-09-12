L'allenatore ed opinionista di Skysport ha parlato del campionato italiano e si è soffermato anche sui nerazzurri

12 settembre 2025

Fabio Capello, su Skysport, ha parlato del campionato italiano e quindi dell'Inter e della Juve che si affronteranno a Torino domani sera alle 18. «Al Napoli manca Lukaku. Conte ha costruito il suo gioco sul belga e senza di lui è una squadra diversa e senza il suo centravanti titolare ha vinto ma non ha creato tantissimo. Romelu nello stile di gioco e nell'inquadratura del gioco di Conte è fondamentale ma ha giocatori importanti che possono fare comunque la differenza. La gara col City arriva in un momento perfetto perché il Napoli è rodato, sa giocare a calcio e sa a memoria quello che deve fare anche se manvca Lukaku. Incontra un City che ha comprato grandi giocatori di qualità ma non sono ancora una squadra e non c'è ancora la mano di Guardiola. Senza Rodri sono sembrati più normali. Il City potrebbe essere come il PSG dell'anno scorso: partito male e poi via via cresciuto fino a vincere in finale».

-Sarà il sabato di Juve-Inter: oggi Chivu ha parlato di Calhanoglu e conosciamo la sua importanza...

L'ho sempre reputato tra i tre migliori centrocampisti d'Europa e quindi del mondo. L'ho guardato attentamente in Turchia-Spagna e ho visto lo stesso Calhanoglu che deambulava per il campo, non era grintoso, non era determinato o veloce nelle giocate, non aveva ritmo. Evidentemente nella testa del giocatore c'è qualcosa che lo preoccupa come ha fatto capire Chivu e non è una questione fisica ma mentaale. Potrebbe essere qualcosa fuori dal campo. Ma è un giocatore importantissimo per l'Inter e c'è da augurarsi per tifosi e allenatore che domani faccia una partita delle sue. Un altro giocatore che non mi è sembrato il solito è stato Barella. Con Israele ha giocato una partita mediocre. Barella è un giocatore che di solito dà ritmo alla squadra e riesce ad essere generoso, a dare l'esempio ma anche con l'Italia non mi è sembrato sempre il solito. Loro due sono stati anima e qualità dell'Inter in questo momento non sono a pieno regime. Non hanno fatto sicuramente una grandissima preparazione ma Juve e Inter perché hanno fatto il Mondiale per Club. Bisogna valutare anche questa cosa e chi è da fuori non può sapere.

-Resta all'Inter il problema dell'1 contro uno anche se sono arrivate buone alternative. Come fa Chivu a rendere l'Inter più verticale con gli stessi uomini?

Abbiamo visto due Inter. Quella che ha battuto il Toro e ha giocato una bellissima partita. E l'Inter sconfitta dall'Udinese e non era nemmeno la metà della squadra vista col Torino, non c'era agonismo, velocità gioco e impegno. C'è qualcosa nella testa del giocatore, non vorrei che avessero ancora in mente la sconfitta tremenda col PSG. Fino ad allora avevano fatto un bel percorso in campionato e CL. Credo che Chivu debba liberare sulla testa dei giocatori, eliminare dalle loro testa questa deblache che sicuramente è incancellabile, ma devono provarci.

-Koopmeiners può ritrovarsi?

È stato fondamentale per l'Atalanta e nella Juve si è vista una brutta copia. Non gli hanno trovato la posizione giusta e l'hanno mandato in confusione: è un centrocampista incursore. Spesso ha fallito le occasioni da gol ma deve essere rivalutato. La Juve ha fatto col Napoli un bellissimo mercato in estate: aveva problemi in difesa ma ha recuperato Gatti e Bremer, ha un centrocampo equilibrato e mi sembra di vedere spirito interessante da tutti e da Vlahovic che quando entra vuol dimostrare di poter essere lui il titolare e ci tiene a far vincere la Juve. I nuovi hanno tempo e Yildiz quando riceve palla dribbla, uno dei pochi in Italia. Non è italiano purtroppo. Sta facendo partite d'orgoglio.

-Il Milan?

Allegri dovrà mettere mano sulla difesa, troppe occasioni per gli avversari. Il tecnico rossonero deve trovare qualcosa di più. Non è riuscito a prendere Akanji che sarebbe stato fondamentale per la difesa rossonera e invece è andato all'Inter. Il centrocampo corre in avanti e fa fatica a rientrare. Un grande handicap visto nelle prime partite quest'anno e anche l'anno scorso. Vediamo se Allegri sistemerà questa cosa.

