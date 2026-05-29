Paolo Bargiggia ha fatto recentemente il punto della situazione sull'operazione di mercato più desiderata dall'Inter: quella che riguarda Marco Palestra. Il giornalista esperto di calciomercato ha fornito aggiornamenti anche per quel che concerne i reparti della difesa e del centrocampo. "Marotta toglie Bastoni dal mercato? Anche lì, non c'è mai stato. Su Bastoni non hanno offerte. Ti dico che loro in difesa hanno trattative più concrete per cedere Bisseck al Bayern Monaco e non Bastoni. Bremer? C'è la clausola a 58, ma sembra che la Juve lo venda anche a meno", ha dichiarato Bargiggia.