Dimarco, serata speciale. Il commento di Materazzi è la sintesi

Il calciatore si è ritrovato e ora è davvero un altro, lo ha ribadito lui stesso spiegando che gli è stato necessario un periodo di 'pausa' per ricominciare dopo l'ultima difficile stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 16:27)

Come una bacchetta magica. Federico Dimarco è entrato dalla panchina ed è diventato l'arma in più dell'Inter che stava affrontando una partita nettamente in salita. Sul due a zero incassato dal Pisa, Chivu ha mandato in campo l'esterno sinistro, gli mancava la spinta per rimettere a posto le cose. E come in una magia dopo il rigore di Zielinski, è arrivato da quella fascia il cross di Dimashper Lautaro e dallo stesso lato quello di Bastoni per Esposito.

Gara ribaltata. Da due a zero tre a due. Quasi inimmaginabile se non fosse che l'Inter ha abituato la sua gente a cose così e i 'suoi' giocatori, quelli che l'Inter la conoscono come le loro tasche, a non dare mai niente per perduto.

Ci ha messo la testa e il sinistro. Federico ha ispirato i compagni e ha dato la scossa e alla fine della partita ha spiegato che c'è stato un momento in cui stava per mollare e per cancellare i brutti momenti ha dovuto scegliere per un po' di isolarsi, di ritrovare forza e coraggio per ricominciare e lo ha fatto.

È un altro Dimarco, forse migliore di quello che aveva già fatto vedere cose buonissime all'Inter. Tanto che ha ricevuto la benedizione di un ex Inter che di Inter ne sa qualcosa. In una sola parola Materazzi ha fatto la sintesi di quanto Dimarco sta facendo in questo periodo. "Qualità", ha commentato sotto al post del giocatore. Qualità made in nerazzurro.