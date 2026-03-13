Il difensore rimane un obiettivo dei blaugrana, ma per il momento non ha dato segnali di voler lasciare i nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 08:16)

Che Alessandro Bastoni sia un obiettivo di mercato del Barcellona non è una novità: i blaugrana lo seguono da tempo, e ciclicamente spuntano voci dalla Spagna che parlano di tentativi più o meno concreti. Il difensore dell'Inter, tuttavia, non ha mai aperto all'ipotesi di un trasferimento, e allo stesso tempo la dirigenza nerazzurra lo considera incedibile. La situazione, però, potrebbe cambiare questa estate. Tuttosport spiega il perchè:

"Quanto rumore possono fare dei fischi? [...] Il film visto con il Lecce si è poi ripetuto, sia con il Como che nel derby con il Milan: a ogni tocco del pallone, Bastoni è stato fischiato. Una situazione che finora non ha condizionato particolarmente le prestazioni del centrale. [...] Il clima ostile negli stadi italiani, però, resta. Complice il fatto che i tifosi facciano i tifosi - non tutti danno un giudizio morale, ma semplicemente sperano di mettere pressione sull'avversario per vedergli compiere un errore -, nessuno può garantire che nelle prossime settimane, e più in generale d'ora in avanti, Bastoni non debba coesistere con questi fischi e con ambienti avversi ovunque vada in Serie A. Tutto sopportabile, ma questo clima può aprire un piccolo spiraglio su qualcosa di inimmaginabile finora".

Le voci sul Barcellona — "Bastoni è legato all'Inter da un contratto fino al 2028 e i colori nerazzurri li ha tatuati addosso (sul polpaccio, per la precisione): non ha mai preso in considerazione la possibilità di salutare. Negli anni gli interessamenti sono stati numerosi e prestigiosi, ma l'indicazione data al suo agente Tullio Tinti è sempre stata chiara: non se ne parla. Questione di fede e professione, ma non solo: anche a livello personale e familiare, Bastoni a Milano sta benissimo. Allo stesso tempo, c'è chi lo vedrebbe bene altrove. È il Barcellona: dalla Spagna rimbalzano da tempo indiscrezioni su un interessamento molto concreto del club catalano, al punto che Deco, oggi ds blaugrana, avrebbe già avuto un primo approccio con l'entourage di Bastoni".

Come può cambiare lo scenario — "L'addio resta uno scenario complicato: oltre alla volontà del giocatore, anche l'Inter negli anni lo ha sempre considerato un punto fermo, un intoccabile. Se sulla prima potrebbe creare qualche crepa l'ostilità di cui sopra - si spera non anche un eventuale passo falso della Nazionale nei playoff in programma a fine marzo -, sui programmi della società c'è un'arma con cui il Barcellona può fare leva. In casa Inter ci sono giocatori che si cederebbero volentieri e altri che non si vorrebbe mai cedere, e Bastoni rientra tra questi ultimi, ma eventuali offerte irrinunciabili (difficile quantificare: 60/70 milioni di euro?) potrebbero anche far vacillare la dirigenza".