FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Il Giornale – Bastoni, no a Barcellona e Manchester United: pronto il rinnovo fino al 2030 con l’Inter

calciomercato

Il Giornale – Bastoni, no a Barcellona e Manchester United: pronto il rinnovo fino al 2030 con l’Inter

Il Giornale – Bastoni, no a Barcellona e Manchester United: pronto il rinnovo fino al 2030 con l’Inter - immagine 1
Dopo essere stato travolto dal caos mediatico successivo alla partita contro la Juventus, Alessandro Bastoni è pronto per tornare a far parlare di sè. Sul campo, in primis, ma anche in ottica mercato. Questo perchè, secondo Il Giornale,...
Fabio Alampi Redattore 

Dopo essere stato travolto dal caos mediatico successivo alla partita contro la Juventus, Alessandro Bastoni è pronto per tornare a far parlare di sè. Sul campo, in primis, ma anche in ottica mercato. Questo perchè, secondo Il Giornale, sarebbero già iniziati i dialoghi con l'Inter per un possibile rinnovo di contratto. Nonostante le voci insistenti che arrivano dall'estero...

Il Giornale – Bastoni, no a Barcellona e Manchester United: pronto il rinnovo fino al 2030 con l’Inter- immagine 2
Getty Images

Bandiera nerazzurra

—  

"Alessandro Bastoni non sembra particolarmente allettato dalle sirene dei top club stranieri, che l'hanno messo nel mirino per l'estate, e punta a restare ancora a lungo all'Inter. Motivo per cui negli ultimi giorni sono già partiti i dialoghi per il rinnovo del centrale fino al 2030 con club nerazzurro".

Il Giornale – Bastoni, no a Barcellona e Manchester United: pronto il rinnovo fino al 2030 con l’Inter- immagine 3
Getty Images

Sirene dall'estero

—  

"Barcellona e Manchester United possono attendere". Bastoni, come noto, è da tempo nel mirino di diversi top club europei. Chi sembra particolarmente insistente è il Barcellona, che avrebbe messo il difensore dell'Inter in cima alla lista dei desideri in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di privarsi del classe '99, ma l'arrivo di un'eventuale proposta "irrinunciabile" potrebbe cambiare le carte in tavola.

Leggi anche
La Gazzetta ipotizza l’Inter 2026/2027: dentro 4 colpi da più di 100 mln
Mercato Inter, il retroscena: “Chivu in estate non avrebbe problemi a salutare…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA