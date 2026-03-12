Dopo essere stato travolto dal caos mediatico successivo alla partita contro la Juventus, Alessandro Bastoni è pronto per tornare a far parlare di sè. Sul campo, in primis, ma anche in ottica mercato. Questo perchè, secondo Il Giornale, sarebbero già iniziati i dialoghi con l'Inter per un possibile rinnovo di contratto. Nonostante le voci insistenti che arrivano dall'estero...

"Alessandro Bastoni non sembra particolarmente allettato dalle sirene dei top club stranieri, che l'hanno messo nel mirino per l'estate, e punta a restare ancora a lungo all'Inter. Motivo per cui negli ultimi giorni sono già partiti i dialoghi per il rinnovo del centrale fino al 2030 con club nerazzurro".

Sirene dall'estero

"Barcellona e Manchester United possono attendere". Bastoni, come noto, è da tempo nel mirino di diversi top club europei. Chi sembra particolarmente insistente è il Barcellona, che avrebbe messo il difensore dell'Inter in cima alla lista dei desideri in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di privarsi del classe '99, ma l'arrivo di un'eventuale proposta "irrinunciabile" potrebbe cambiare le carte in tavola.