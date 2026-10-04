Alessandro Bastoni è stato uno dei nomi più chiacchierati del mercato estivo. Il difensore italiano è finito al centro dell’attenzione per l’incertezza che ha accompagnato il suo futuro. Per diverse settimane il suo nome è stato accostato al Barcellona, soprattutto quando sembrava che il club blaugrana fosse intenzionato a rinforzare il centro della difesa. E il quotidiano "Sport" parla di rimpianto blaugrana:

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"Alla fine, però,. Tra i profili seguiti, Bastoni era uno di quelli maggiormente apprezzati, sia per le sue caratteristiche sia per la capacità di adattarsi alla proposta di gioco dell’allenatore tedesco.

Successivamente, anche il Real Madrid ha valutato la possibilità di acquistare il difensore italiano, anche se l’interesse non si è mai concretizzato in un’offerta formale. Bastoni ha quindi deciso di proseguire la propria avventura all’Inter, dove continua a rappresentare un elemento fondamentale del progetto nerazzurro.

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Va inoltre ricordato che la posizione dell’Inter, disposta a trattare una sua cessione soltanto per una cifra molto elevata, vicina agli 80 milioni di euro, ha praticamente chiuso la porta a una possibile operazione. In ogni caso, Bastoni sta già offrendo argomenti importanti in questo avvio di stagione per dimostrare di essere un difensore di primissimo livello.

Rendimento e gol

In questo inizio di stagione,. Il centrale italiano guida il reparto arretrato e continua a essere un elemento fondamentale nella costruzione dal basso dei nerazzurri, una delle sue qualità principali.

Ma la sua importanza non si limita al club. Sta infatti recitando un ruolo da protagonista anche con la Nazionale italiana e ha aggiunto al proprio repertorio una caratteristica che non era particolarmente abituale nel suo gioco: il gol.

Durante questa sosta per le Nazionali, Bastoni ha segnato in entrambe le partite disputate con l’Italia. Prima contro la Turchia e poi, venerdì, contro la Francia, quando il suo gol ha permesso agli Azzurri di conquistare un pareggio di grande valore.

Non è certamente una caratteristica per la quale Bastoni si sia distinto particolarmente nel corso della carriera. Basti pensare che nella scorsa stagione aveva segnato soltanto due gol con l’Inter in 40 partite. In questo avvio di stagione, invece, sta trovando la via della rete con maggiore facilità, e lo sta facendo con la maglia dell’Italia.

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In definitiva, Alessandro Bastoni sta dimostrando ancora una volta di essere un centrale di altissimo livello e uno dei migliori difensori del calcio europeo. Non è un caso che Barcellona, Real Madrid e altri grandi club abbiano seguito da vicino la sua situazione durante l’ultima estate.

Per caratteristiche e rendimento, tutto lascia pensare che l’italiano continuerà ad attirare l’interesse del mercato e che, prima o poi, qualche grande club tornerà a bussare alla porta dell’Inter per provare ad acquistarlo".