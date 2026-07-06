"Difficilmente tra i compagni di squadra di Dumfries in Spagna ci sarà Alessandro Bastoni, che pure i media iberici hanno segnalato da tempo come gradito a Mourinho, inserito in una short list per il reparto arretrato. Posto che l'Inter non ha mai fatto un prezzo specifico , nemmeno quando fu il Barcellona a corteggiare il difensore, l'indagine per prostituzione minorile complica la situazione. La società ha fatto quadrato attorno al ragazzo , in attesa degli sviluppi del caso", spiega il Giorno.

"Nel recente passato hanno vissuto qualcosa di simile sia Albert Gudmundsson che Oumar Solet, accusati rispettivamente di molestie e di violenza sessuale, capi che sono poi caduti per assoluzione (l'islandese) e per archiviazione del Gip (il francese). Bastoni ha ricevuto un avviso di garanzia, si è dichiarato estraneo ai fatti e ha deciso di non rispondere ai pm. Oggi il mercato non è ovviamente il primo dei suoi pensieri, né risulta semplice imbastire qualsivoglia trattativa per un cambio di maglia", precisa il quotidiano.