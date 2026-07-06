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Bastoni, Real defilato: indagine complica mercato. Inter ha fatto quadrato attorno al difensore

Inter Bastoni
Il difensore, finito nel mirino prima del Barcellona e poi del Real Madrid, al momento non pensa di cambiare maglia in questo mercato
Andrea Della Sala Redattore 

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Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, finito nel mirino prima del Barcellona e poi del Real Madrid, al momento non pensa di cambiare maglia in questo mercato.

Bastoni, Real defilato: indagine complica mercato. Inter ha fatto quadrato attorno al difensore- immagine 2
Getty Images

"Difficilmente tra i compagni di squadra di Dumfries in Spagna ci sarà Alessandro Bastoni, che pure i media iberici hanno segnalato da tempo come gradito a Mourinho, inserito in una short list per il reparto arretrato. Posto che l'Inter non ha mai fatto un prezzo specifico, nemmeno quando fu il Barcellona a corteggiare il difensore, l'indagine per prostituzione minorile complica la situazione. La società ha fatto quadrato attorno al ragazzo, in attesa degli sviluppi del caso", spiega il Giorno.

Bastoni
Getty Images

"Nel recente passato hanno vissuto qualcosa di simile sia Albert Gudmundsson che Oumar Solet, accusati rispettivamente di molestie e di violenza sessuale, capi che sono poi caduti per assoluzione (l'islandese) e per archiviazione del Gip (il francese). Bastoni ha ricevuto un avviso di garanzia, si è dichiarato estraneo ai fatti e ha deciso di non rispondere ai pm. Oggi il mercato non è ovviamente il primo dei suoi pensieri, né risulta semplice imbastire qualsivoglia trattativa per un cambio di maglia", precisa il quotidiano.

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