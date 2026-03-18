Il giornalista fa il punto sull'interesse blaugrana per il difensore nerazzurro che è al corrente, insieme al proprio entourage, dell'interesse concreto del club catalano

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 marzo - 22:50

Sta tenendo banco da giorni il futuro diAlessandro Bastoni. Da tempo si parla dell'interesse del Barcellona per il difensore nerazzurro. Ne è tornato a parlare Fabrizio Romano sul suo canale youtube: «Innanzitutto, nonostante tutte le voci, non mi risulta che l'Inter abbia fissato un prezzo con cui metterlo in vendita né che l'Inter abbia comunicato un prezzo da 50 mln per far partire Bastoni in estate. È un discorso che l'Inter certamente non affronta adesso e non ha inquadrato da un punto di vista economico. Non c'è un prezzo ufficiale o definito o ufficioso per la cessione del calciatore».

«Il discorso su Bastoni - ha aggiunto il giornalista esperto di mercato - parte da Barcellona. Laporta vince le elezioni e Deco insieme al suo team lo ritiene un top nel suo ruolo. E lo considera uno degli obiettivi primari per il mercato estivo. Chiaro che l'operazione passa dai costi. Il Barça vuole Bastoni: è una certezza questa, è uno dei top 3 nomi sulla lista del Barcellona per l'estate ma bisogna con ragionamenti economici».

«È un discorso che si capirà più avanti, non oggi. Non ora, con una lotta piena su tanti obiettivi per Barcellona e Inter. I tempi sono quindi molto dilatati. Ma sull'interesse blaugrana per il giocatore dubbi non ce ne sono: il Barcellona è super interessato al calciatore dell'Inter da cui si deve passare e al momento il club nerazzurro un prezzo ancora non l'ha fatto. Cifre e discorsi vari sono in pugno all'Inter e che vedremo in futuro», ha spiegato anche Romano.

«Il calciatore - ha aggiunto Romano - e il suo entourage sono al corrente dell'interesse reale del Barcellona, non è solo un interesse mediatico, poi vedremo se si concretizzerà l'operazione o meno».

(fonte: youtube F. Romano)