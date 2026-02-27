“Già dall’inizio dell’anno avevamo anticipato una notizia ribadita da molte altre fonti negli ultimi giorni: ovvero che il braccetto mancino dell’Inter sia il primo obiettivo del Barcellona per la difesa della prossima stagione. Le cose stanno esattamente così e, aggiungendo un pezzo in più al puzzle, possiamo parlare di un contratto in scadenza nel giugno del 2028 con l’Inter per il quale non è scontato che sia destinata ad arrivare l’agognata fumata bianca nelle prossime settimane. Intendiamoci: l’appartenenza di Bastoni al progetto interista è totale, ma la corte del club catalano è destinata a crescere d’intensità, così come la volontà di reiterare e concretizzare un apprezzamento ormai del tutto conclamato dai primi di gennaio".