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Bastoni, quale futuro? Sportitalia: “È lui a dettare le condizioni, cioè…”

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Il Barcellona ci sta provando per portare in Catalogna Alessandro Bastoni: ecco le ultime secondo Sportitalia
Matteo Pifferi Redattore 

Da diverse settimane si parla di un interesse di alcuni club di Premier nei confronti di Salvatore Pio Esposito e della voglia del Barcellona di portare in Catalogna Alessandro Bastoni per sistemare la difesa blaugrana.

Bastoni, quale futuro? Sportitalia: “È lui a dettare le condizioni, cioè…”- immagine 2
Getty Images

Sulle colonne di Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha fatto chiarezza su entrambe le situazioni, partendo da Pio Esposito che piace in Premier e non solo all'Arsenal: "I riflettori della Premier League restano inevitabilmente puntati su alcuni dei gioielli nerazzurri. Tuttavia, la linea del club appare chiara: per Pio Esposito non esiste alcuna apertura a trattative.

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Diverso il discorso per Alessandro Bastoni, anche se in questo caso è lo stesso difensore a dettare le condizioni. L’intenzione di base sarebbe quella di proseguire a Milano, a meno che non si presenti un’opportunità concreta con il Barcellona, unica destinazione capace di far vacillare le sue certezze".

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