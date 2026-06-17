Il difensore dell'Inter è tornato nuovamente al centro di numerose voci di mercato: il punto della situazione

Nella giornata di oggi sono circolate parecchie voci riguardanti un presunto interesse del Real Madrid nei confronti di Alessandro Bastoni. Un'ipotesi che ha fatto discutere anche in Spagna. Nello specifico, il quotidiano Sport parla di un sondaggio da parte delle merengue nell'ambito della ricerca di un nuovo difensore da aggiungere al neo acquisto Konate e al confermato Rudiger.