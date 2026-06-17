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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sport – Bastoni obiettivo del Real Madrid? Mourinho potrebbe preferire un altro nome
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Sport – Bastoni obiettivo del Real Madrid? Mourinho potrebbe preferire un altro nome
Il difensore dell'Inter è tornato nuovamente al centro di numerose voci di mercato: il punto della situazione
Nella giornata di oggi sono circolate parecchie voci riguardanti un presunto interesse del Real Madrid nei confronti di Alessandro Bastoni. Un'ipotesi che ha fatto discutere anche in Spagna. Nello specifico, il quotidiano Sport parla di un sondaggio da parte delle merengue nell'ambito della ricerca di un nuovo difensore da aggiungere al neo acquisto Konate e al confermato Rudiger.
Toccherà a Josè Mourinho: il tecnico portoghese, tuttavia, potrebbe preferire il connazionale Ruben Dias. Molto dipenderà comunque anche dai costi dell'eventuale operazione.
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