“L’Inter aveva flirtato con Vicario per mesi, il giocatore aveva dato apertura totale. Poi Pepo Martinez ha convinto, è stata una scelta strategica, di non investire quei 20/25 milioni per Vicario per spenderli altrove. Martinez parte da primo portiere e Provedel il secondo”. Qui i dettagli dell'arrivo di Provedel dalla Lazio.