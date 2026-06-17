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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter, no a Vicario per 20/25 mln scelta strategica: saranno spesi su…”
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Romano: “Inter, no a Vicario per 20/25 mln scelta strategica: saranno spesi su…”
La verità sul dietrofront dell'Inter per Guglielmo Vicario, dopo mesi di contatti: ne ha parlato così Fabrizio Romano
La verità sul dietrofront dell'Inter per Guglielmo Vicario, dopo mesi di contatti. Ne ha parlato così Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:
“L’Inter aveva flirtato con Vicario per mesi, il giocatore aveva dato apertura totale. Poi Pepo Martinez ha convinto, è stata una scelta strategica, di non investire quei 20/25 milioni per Vicario per spenderli altrove. Martinez parte da primo portiere e Provedel il secondo”. Qui i dettagli dell'arrivo di Provedel dalla Lazio.
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