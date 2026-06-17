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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sabatini: “Se Bastoni vale 70, Palestra minimo 50. E quanto vale…Arnautovic?”

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Sabatini: “Se Bastoni vale 70, Palestra minimo 50. E quanto vale…Arnautovic?”

Sabatini: “Se Bastoni vale 70, Palestra minimo 50. E quanto vale…Arnautovic?” - immagine 1
Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così le voci sul futuro di Alessandro Bastoni e la valutazione dell'Inter di almeno 70 milioni per il difensore
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così le voci sul futuro di Alessandro Bastoni e la valutazione dell'Inter di almeno 70 milioni per il difensore: "Io mi diverto molto suscitando anche le reazioni del popolo social abbastanza indispettite, a fare paragoni sui prezzi considerando anno di nascita e ingaggio.

Sabatini: “Se Bastoni vale 70, Palestra minimo 50. E quanto vale…Arnautovic?”- immagine 2
Getty Images

Leggo 70 milioni per Bastoni e allora quando costano Mbappé, Haaland e perfino Arnautovic, ti arrivo a dire con una provocazione: 70 mi sembrano tanti. Se però Bastoni vale 70 milioni, fa bene l'Atalanta a chiederne minimo 50 per Palestra, anche se non sono dello stesso ruolo e c'è differenza di spessore internazionale. 50 milioni per Palestra mi sembrano tanti, ma non un'esagerazione se ci arrivi coi bonus".

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