Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così le voci sul futuro di Alessandro Bastoni e la valutazione dell'Inter di almeno 70 milioni per il difensore

Intervenuto sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini , giornalista, ha commentato così le voci sul futuro di Alessandro Bastoni e la valutazione dell'Inter di almeno 70 milioni per il difensore: "Io mi diverto molto suscitando anche le reazioni del popolo social abbastanza indispettite, a fare paragoni sui prezzi considerando anno di nascita e ingaggio.

Leggo 70 milioni per Bastoni e allora quando costano Mbappé, Haaland e perfino Arnautovic, ti arrivo a dire con una provocazione: 70 mi sembrano tanti. Se però Bastoni vale 70 milioni, fa bene l'Atalanta a chiederne minimo 50 per Palestra, anche se non sono dello stesso ruolo e c'è differenza di spessore internazionale. 50 milioni per Palestra mi sembrano tanti, ma non un'esagerazione se ci arrivi coi bonus".