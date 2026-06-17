Come scrive la BBC, "Il suo attuale contratto con il Liverpool scade la prossima estate e, sebbene siano in corso trattative per un rinnovo da diversi mesi, non è ancora stato raggiunto un accordo. Il Liverpool non vuole certo perdere l'unico giocatore di Liverpool in prima squadra, ma se Jones volesse andarsene e arrivasse un'offerta adeguata intorno ai 35 milioni di sterline, a quanto pare non si opporrebbero".

"La questione è se verrà offerta una cifra simile quando Jones sarà disponibile a parametro zero la prossima estate, e sarebbe un altro fallimento per il club se un prodotto del vivaio con oltre 200 presenze se ne andasse come Ibrahima Konate, Mohamed Salah e Andy Robertson".