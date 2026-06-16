Il mercato in entrata dell'Inter ruota attorno a nomi ben definiti: da Provedel a Solet, da Palestra e Jones. Se i primi due rientrano perfettamente nei parametri previsti da Oaktree, diverso è il discorso per l'esterno dell'Atalanta e per il centrocampista del Liverpool. Per loro, come scrive il Corriere dello Sport, è necessaria un'eccezione: "Ben più complesse, invece, sono le trattative che coinvolgono Jones e Palestra. Soprattutto il secondo è ritenuto un'esigenza primaria, dopo la partenza di Dumfries. Ma l'Inter, che resta fiduciosa, anche perché l'esterno ha in testa solo il trasferimento alla corte di Chivu, è ferma alla prima proposta da 45 milioni più 5 di bonus. E l'Atalanta è altrettanto bloccata sulla richiesta 55, premi compresi. Per sbloccare l'empasse serve che almeno una delle due società faccia un passo verso l'altra. Ebbene, proprio la cessione di Frattesi potrebbe smuovere Oaktree, a cui spetta coincidere il via libera per un rilancio rispetto all'offerta iniziale, che è comunque già al di fuori dei parametri standard".