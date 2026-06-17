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Inter vicina a perdere De Vrij: l’olandese ha fatto una comunicazione al suo entourage

Inter vicina a perdere De Vrij: l’olandese ha fatto una comunicazione al suo entourage - immagine 1
In casa Inter saranno giornate importanti per definire il futuro di Stefan de Vrij. I nerazzurri sono vicini a perdere il difensore
Daniele Mari Direttore 

In casa Inter saranno .

Inter vicina a perdere De Vrij: l’olandese ha fatto una comunicazione al suo entourage- immagine 2
Sky

I nerazzurri sembravano orientati a al centrale olandese.

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Ma lo stesso De Vrij, riferisce Sky Sport, ha comunicato al proprio entourage la ̀ ’. Al momento la volontà di de Vrij è quella di ’ ’. Con l’eventuale uscita di , l’Inter, oltre a , dovrebbe cercare un altro difensore

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