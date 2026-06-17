Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha fatto un punto sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter, da Marco Palestra a Ivan Provedel e Alessandro Bastoni: "Non vi parlo di Palestra che ha raggiunto l'accordo con l'Inter perché questa è una cosa che i bambini della prima elementare saprebbero senza scandalizzarsi. E' normale che abbia raggiunto l'accordo con l'Inter, il problema si pone se qualcun altro propone 8 milioni e deve trovarlo con l'Inter che gliene propone 4. Non è una notizia.