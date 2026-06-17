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Pedullà: “Inter in settimana chiude Provedel. E il Real prende Bastoni domattina se offre…”

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Alfredo Pedullà, giornalista, ha fatto un punto sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter, da Marco Palestra a Ivan Provedel e Alessandro Bastoni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha fatto un punto sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter, da Marco Palestra a Ivan Provedel e Alessandro Bastoni: "Non vi parlo di Palestra che ha raggiunto l'accordo con l'Inter perché questa è una cosa che i bambini della prima elementare saprebbero senza scandalizzarsi. E' normale che abbia raggiunto l'accordo con l'Inter, il problema si pone se qualcun altro propone 8 milioni e deve trovarlo con l'Inter che gliene propone 4. Non è una notizia.

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Mentre mi aspetto che in questa settimana l'Inter stringa per Provedel: la Lazio non può più tenerlo, ci sono stati contatti no-stop con l'agente. C'è un accordo sull'ingaggio, bisogna trovare la quadra da 2-3 milioni come indennizzo: la Lazio chiede di più ma si accontenterà di meno. E l'Inter è molto contenta di fare questa coppia con Martinez. Sarebbe sorprendente se non andasse in porta.

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Su Bastoni la situazione è molto semplice: se il Real si decide di offrire 65 milioni più bonus domani mattina lo porta a casa. Nessuno resisterebbe al fascino del Real, diciamo la verità. Se offrono quei soldi, Bastoni magari barcolla: al momento non c'è una trattativa diretta, il Real sta seguendo altri difensori centrali".

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