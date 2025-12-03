Mehdi Benatia, direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, ha parlato così dell'acquisto in estate di Benjamin Pavard dall'Inter

Marco Astori Redattore 3 dicembre - 14:50

In una lunga intervista concessa ai microfoni di RMC Sport, Mehdi Benatia, direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, ha parlato così dell'acquisto in estate di Benjamin Pavard dall'Inter: "Dieci giorni prima della fine del mercato mi dicono che Pavard si può fare solo in trasferimento a titolo definitivo: si fa solo a 20 milioni, e ha uno stipendio fuori misura.

Poi sento che il City è aperto a cedere Akanji, so che sta parlando con l’Inter. Se arriva lui, è uno scambio ruolo per ruolo, quindi Pavard è in uscita. Con il presidente Marotta, che era stato il mio presidente, avvio i contatti.

Gli dico: non ho soldi per un trasferimento, non posso pagarlo. Però lo voglio. L’allenatore lo farà giocare di sicuro. Non possiamo farcela con lo stipendio se non c’è un minimo di sforzo da parte sua. Ai tempi anche Rabiot aveva accettato dei sacrifici. Pavard lo sta facendo ancora quest’anno",