Tra i giocatori che potrebbero sbloccare il mercato dell'Inter c'è il centrocampista che finora ha trovato poco spazio, piace al Napoli
Tra i giocatori che potrebbero sbloccare il mercato dell'Inter c'è il centrocampista Davide Frattesi che finora ha trovato poco spazio, piace al Napoli:

"Il Napoli, ha una tale ricchezza e varietà di risorse da non avere in teoria lacune. In pratica gli infortuni di De Bruyne, Anguissa e Gilmour rendono però necessario l’acquisto di un centrocampista dinamico, giovane, in grado di garantire ribaltamenti di fronte.

Davide Frattesi è il primo nome della lista: deluso dallo scarso impiego anche con Chivu, dopo aver accarezzato già in passato l’addio, sarebbe felice di lavorare con Antonio Conte. Il costo dell’operazione è proibitivo: si parte dalla richiesta di 40 milioni", scrive il Corriere della Sera.

"L’Inter dal canto suo per completare una rosa già omogenea, ha una sola carenza a cui sopperire. Vale a dire l’alternativa a Dumfries considerando che Luis Henrique fin qui ha deluso e Darmian proprio ieri ha soffiato su 36 candeline. La figura che più entusiasma i dirigenti è Marco Palestra, l’esterno dell’Atalanta ora in prestito secco al Cagliari. Sedersi a trattare con la Dea, specie dopo le schermaglie della scorsa estate per Lookman, non sarà semplice", aggiunge il quotidiano.

