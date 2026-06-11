Il centrocampista nerazzurro è sempre più vicino al trasferimento in Sardegna: i due club sono vicini all'accordo

Thomas Berenbruch è sempre più vicino al Cagliari. Il centrocampista dell'Inter, classe 2005, dopo una stagione con l'U23 nerazzurra è pronto per confrontarsi con il campionato di Serie A, e il club rossoblu punta a concedergli questa chance.

Operazione alle battute finali, come scrive il Corriere dello Sport: "Il Cagliari ha in pugno Thomas Berenbruch. Il centrocampista dell'Inter ha detto sì ai rossoblù, che sono in stretto contatto con i nerazzurri per definire in questi giorni anche le cifre dell'operazione. La struttura dell'affare è infatti già concordata: si tratta di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto".