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Berenbruch, sì al Cagliari: contatti finali con l’Inter, i dettagli dell’operazione

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Il centrocampista nerazzurro è sempre più vicino al trasferimento in Sardegna: i due club sono vicini all'accordo
Fabio Alampi Redattore 

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Thomas Berenbruch è sempre più vicino al Cagliari. Il centrocampista dell'Inter, classe 2005, dopo una stagione con l'U23 nerazzurra è pronto per confrontarsi con il campionato di Serie A, e il club rossoblu punta a concedergli questa chance.

Berenbruch, sì al Cagliari: contatti finali con l’Inter, i dettagli dell’operazione- immagine 2
Getty Images

Operazione alle battute finali, come scrive il Corriere dello Sport: "Il Cagliari ha in pugno Thomas Berenbruch. Il centrocampista dell'Inter ha detto sì ai rossoblù, che sono in stretto contatto con i nerazzurri per definire in questi giorni anche le cifre dell'operazione. La struttura dell'affare è infatti già concordata: si tratta di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto".

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