L’ex difensore Alessandro Costacurta individua il vero problema dell’inizio di stagione dell’Inter di Cristian Chivu.

Alessandro Cosattini
Thuram

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L’ex difensore Alessandro Costacurta individua il vero problema dell’inizio di stagione dell’Inter di Cristian Chivu. Così a Sky Sport Billy ha parlato dei nerazzurri in seguito al ko per 3-1 nel derby contro il Milan:

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Il problema dell’Inter? Se la regia mi concede il primo gol del Milan, c’è Pulisic che non è il più alto della compagnia… Ma sorprende che il gol lo avrebbe potuto fare anche Diawara subito dietro, passa davanti a Spence che non vede proprio il terzino del Milan.

Sucic Carlos Augusto
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Poi segna Pulisic di testa, ma subito dietro c’era lui. Se tu dopo 3 minuti in un derby lasci questa occasione, vuol dire che hai incominciato male. Quindi se guardate questo episodio è veramente un problema di concentrazione quello dell’Inter, come dice Zenga. Perché poi non puoi recuperare i gol tutte le partite”.

Costacurta

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