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Dopo la batosta nel derby, l'Inter deve ripartire subito in Champions League. Stasera in casa del Feyenoord servono i tre punti, Chivu cambia qualcosa rispetto al derby e tornano le due punte.

Getty Images

"Nell’ottica di presidiare le fasce, e migliorare la stabilità del relaio, Chivu è orientato a confermare Spence a destra. Ne ha apprezzato i progressi atletici nel derby e vuole sfruttarne la corsa per sostenere Bisseck quando gli esterni del Feyenoord punteranno verso Josep Martinez, che al De Kuip con Inzaghi uscì immacolato nel 2-0 firmato Lautaro-Thuram. Diouf ha caratteristiche più offensive e potrebbe non garantire lo stesso equilibrio, sarà una risorsa da sfruttare nella ripresa in caso di necessità. Dall’altra parte torna Dimarco, pure segnalato in crescita negli ultimi allenamenti, davanti a Carlos Augusto che scala in difesa per sostituire lo squalificato Bastoni", segnala La Gazzetta dello Sport.

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"Le novità di formazione rispetto al derby potrebbero dunque essere tre, dando per scontata la conferma di Barella: oltre a Dimarco, tornano Zielinski a centrocampo nella posizione di mezzala e Pio Esposito in attacco ad affiancare Thuram. Calhanoglu sta bene, è stato gestito con attenzione nelle ultime settimane e dovrebbe conservare il suo posto in regia. Stavolta niente sorprese, riecco il 3-5-2: è una chiamata importante soprattutto per il centravanti della Nazionale, che non segna con l’Inter dal 14 settembre e ha vissuto una fase di appannamento. In panchina invece le alternative non sono molte: la buona notizia è il rientro di Pavard, recuperato dall’infortunio e utilizzabile eventualmente nel finale come cambio per i centrali. Quattro i giovani convocati dall’Under 23: gli attaccanti Lavelli e Mosconi, i difensori Bovio e Stante", spiega Gazzetta.