«Ci sono numeri sull'Inter per occasioni create tra le prime cinque in Europa e rispetto alle altre squadre in Italia crea più del doppio. Però non finalizza altrimenti le partite finirebbero con tanti gol». Beppe Bergomi ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Lecce e in generale del momento nerazzurro.

Era tra gli ospiti de L'Originale, il programma di Skysport dedicato al calciomercato e Bonan gli ha chiesto chi prenderebbe sul mercato se fosse un dirigente nerazzurro: «Dove spenderei sul mercato? Tre acquisti deve fare il club. Difensore veloce, centrocampista fisico e attaccante da uno contro uno. Sono un disco rotto io. Parlo sempre per la permanenza ad alto livello. Se ne devo prendere solo uno ad oggi, sperando che Dumfries torni prima possibile, prendo un centrocampista forte fisicamente e con cambio di passo», ha aggiunto l'ex difensore interista.