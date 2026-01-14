A confermare la situazione ci ha pensato Gonzalo Garcia, tecnico del club croato, che al termine dell'amichevole disputata contro la formazione di seconda divisione bosniaca del Posusje ha spiegato il motivo dell'assenza del giocatore: "Per quanto riguarda Mlacic, il club ha deciso che non giochi. È in trattativa con altri club, il che è una cosa bella e nuova per la società, perché dimostra che qui c'è un giovane talento e quanto rapidamente stia progredendo. È meraviglioso da vedere. Ma da allenatore avrei voluto che giocasse oggi, perché ha bisogno di minuti. Sabato giocherà sicuramente. Abbiamo bisogno dei suoi minuti perché il campionato sta per iniziare e finora ha giocato solo 45 minuti".