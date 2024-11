Nicolò Bertola è uno dei giovani che più si stanno mettendo in mostra nel campionato di Serie B: difensore centrale, classe 2003, colonna dello Spezia primo in classifica e ancora imbattuto, entrato stabilmente nel giro della Nazionale U21, in questi mesi ha attirato su di sè le attenzioni di diverse squadre del massimo campionato. Non solo per le sue prestazioni, ma anche per quel contratto in scadenza a giugno che stuzzica parecchio.